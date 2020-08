Slechts 11 van 50 West-Vlaamse gemeenten lijken CO2-doelstellingen te zullen halen: “Onrealistische cijfers die steden en gemeenten ontmoedigen” Sam Vanacker

04 augustus 2020

09u35 1 Wingene Slechts 11 van de 50 West-Vlaamse gemeenten die de burgemeestersconvenant tekenden, lijken de beoogde CO2-reductie te halen. Dat blijkt uit cijfers van het departement Omgeving. Sommige gemeenten, zoals Oostrozebeke, lijken zelfs meer CO2 uit te stoten dan negen jaar geleden. Volgens parlementslid en Wingens milieuschepen Brecht Warnez (CD&V) zijn de cijfers echter weinig betrouwbaar.

Steden en gemeenten hebben de afgelopen jaren van hun lokale klimaatbeleid een speerpunt gemaakt. Maar liefst 269 Vlaamse gemeenten, waarvan 50 West-Vlaamse, sloten zich aan bij de burgemeestersconvenant en engageerden zich om de CO2-productie tegen 2020 met 20 procent te doen dalen. 86 onder hen (waarvan negen West-Vlaamse gemeenten) gingen zelfs al een stapje verder en engageerden zich tot een daling van 40 procent CO2 tegen 2030. Laatstgenoemde doelstelling ambieert ook minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers (Open Vld) in zijn eigen lokaal klimaatplan.

Eind juni publiceerde het departement Omgeving het aantal ton CO2 dat elke Vlaamse gemeente meer of minder uitstootte. Die cijfers zijn gebaseerd op een maatregelentool die berekent hoeveel ton CO2 er in elke gemeente werd uitgestoten. “Onmiddellijk blijken er uitschieters”, aldus Warnez. “Volgens de simulaties stoot Oostrozebeke 43 procent meer uit. De cijfers wijzen op een verdubbeling van de industrie-uitstoot in Oostrozebeke, opmerkelijk genoeg zonder dat er één industrieterrein of groot bedrijf extra werd gevestigd. Oostrozebeke is niet de enige gemeente die volgens die berekeningstool vandaag meer uitstoot dan 9 jaar geleden. Ook bij Nieuwpoort (+11,3%), Wielsbeke (+6,3%), Ingelmunster (+4,5%), Tielt (+4,5%), Jabbeke (+4,1%), Kortemark (+3,5%), Wevelgem (+2,5%), Middelkerke (+1,7%) en Izegem (+2,0%) is dat het geval. Omgekeerd zouden slechts elf gemeenten de CO2-doelstellingen halen. Het gaat om Langemark-Poelkapelle (-60,2%), Pittem (-54,4%), Lo-Reninge (-37,1%), Kuurne (-31,0%), Koekelare (-25,5%), Vleteren (-24,5%), Hooglede (-24,2%), Meulebeke (-23,9%), Dentergem (-22,8%), Poperinge (-22,6%) en Lichtervelde (-21,6%), die bijzonder sterke CO2-reducties neerzetten. Overal zijn de industrie-uitstoot of de landbouwsector de doorslaggevende parameters.”

‘Onrealistische cijfers’

“Dit is een gevolg van de slechte uitwerking van de maatregelentool op vlak van die sectoren. Voor landbouw zijn de maatregelen binnen de burgemeestersconvenant beperkt tot vier klimaatacties, zoals bijvoorbeeld het plaatsen van een pocketvergister. Voor industrie zijn er zelfs maar drie acties mogelijk”, zegt Warnez. “De maatregelentool stigmatiseert op die manier landbouwers en ondernemers die het wel goed menen. Er wordt naar die sectoren met de vinger gewezen op basis van onvoldoende accurate cijfers. Die onrealistische cijfers ontmoedigen ook de steden en gemeenten. De lokale besturen hebben een sensibiliserende en stimulerende taak op vlak van klimaat. Met een maatregelentool die landbouwers en ondernemers in een hoekje duwt, wordt die taak moeilijk.” Volgens Warnez zijn de problemen niet onbekend bij het departement Omgeving. Vorig jaar werd ruim 100.000 euro geïnvesteerd om de maatregelentool uit te breiden en te verfijnen. “Al bracht dat voorlopig weinig zoden aan de dijk. Ik vraag daarom uitdrukkelijk aan Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) om meer te investeren in de verfijning van de tool.”

Weinig hoopgevend

Zelfs al zijn de cijfers niet erg betrouwbaar, hoopgevend zijn ze niet. “Als we louter naar de gemiddelden kijken, ziet het er niet goed uit. Eind 2020 zal slechts één op zes gemeenten de vooropgestelde CO2-reductie halen. In plaats van 20 procent vermindering lijkt 10 procent een realistischer”, stelt Warnez. Om de lokale klimaatambitie waar te maken, kijkt het Vlaams parlementslid naar minister Bart Somers die dit voorjaar aan de lokale besturen geld beloofde uit het Klimaatfonds maar ook extra laadpunten, bomen en hagen. “De minister trok reeds één miljoen euro uit voor de organisaties van klimaattafels, maar het wordt nu ook stilaan tijd om ook woorden om te zetten in daden.”