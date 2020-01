Slam poetry in jeugdhuis De Mutse Sam Vanacker

16 januari 2020

17u43 0 Wingene Op Gedichtendag 31 januari organiseren de bibliotheek van Wingene en jeugdhuis De Mutse een gezamenlijke poëzieavond voor jongeren in het jeugdhuis. “We zijn ervan overtuigd dat poëzie zijn oubollige imago al even heeft afgeschud”, zegt cultuurschepen Lieven Huys (CD&V).

Tussen 30 januari en 5 februari vindt in Nederland en Vlaanderen de jaarlijkse Poëzieweek plaats. De bibliotheek van Wingene werkt al langer mee aan dat initiatief. Eerder werd lokaal talent belicht en toen werd samengewerkt met het opvangcentrum. “Dit jaar is het thema ‘De toekomst is nu’. Een uitstekende gelegenheid om dit jaar een jonger publiek aan te spreken”, zegt de schepen. “Slam poetry en Instagramschrijfsels bewijzen dat poëzie al lang niet meer saai of oubollig is. Door klassieke gedichten met beeld en muziek in een hip jasje te steken, willen we jongeren kennis laten maken met enkele parels uit de literatuur.”

Voor dat laatste riep de gemeente de hulp in van het ervaren theatergezelschap Kip van Troje en muzikant Tom Christiaan. Marc Backx zorgt voor de vertaling in beeld. De poëzieavond start op 31 januari om 20.30 uur in jeugdhuis De Mutse. Iedereen vanaf 12 jaar is er welkom. De voorstelling is gratis en vooraf inschrijven hoeft niet.