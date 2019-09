Sint-Jozefstraat is voortaan fietsstraat SVR

20 september 2019

13u43 0 Wingene De verbinding tussen de Vlasbloemstraat en de Sint-Jozefstraat op de Hille is sinds deze week ingericht als fietsstraat. Dat betekent dat fietsers er absolute voorrang hebben op automobilisten. Auto’s mogen er de fietsen niet inhalen.

Het is ondertussen al de vijfde fietsstraat in (Groot-)Wingene, nadat er in 2018 ook al in Het Eikenhof, de Beukenlaan, de Berkenlaan en de Pastorijstraat in Zwevezele fietsstraten ingevoerd werden. De maatregel kadert binnen het gemeentelijk verkeersproject ‘Te goare ip boane’, een reeks ingrepen die de verkeersveiligheid in de schoolomgevingen moet verbeteren. Eerder kwamen er ook al nieuwe octopuspalen aan de school in Wildenburg.