Silo vat vuur door zelfontbranding, chauffeur merkt rookontwikkeling op en slaat alarm VHS

06 juli 2020

10u48 2 Wingene De brandweer moest zondagnacht rond 3.50 uur uitrukken naar veevoederbedrijf Scherrens in Wingene. Een silo had door zelfontbranding vuur gevat. De schade bleef gelukkig beperkt, het bedrijf draaide maandagmorgen weer op volle toeren.

“Net voor hij naar een klant vertrok, merkte een van onze chauffeurs een indringende brandgeur op”, vertelt Claudine Haeck, echtgenote van zaakvoerder Geert Scherrens. “Hij zag rook bovenaan een silo. Daarop hebben we de brandweer gebeld.”

“De brandweer heeft met een warmtecamera gezocht naar de oorzaak van de rook. Uiteindelijk bleek dat in de silo een grondstof aan het smeulen was door zelfontbranding. Er zat niks anders op dan de silo leeg te maken en de grondstof in open veld uit te spreiden.”

Het is de eerste keer in vijftig jaar dat zoiets gebeurt bij Voeders Scherrens. “We begrijpen niet hoe dit is kunnen gebeuren, maar we zijn wel tevreden met de efficiënte tussenkomst van de brandweer. Er is zelfs geen schade”, besluit Haeck. Het incident had weinig gevolg voor de productie in het bedrijf. Maandagmorgen draaide alles weer op volle toeren.