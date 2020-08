Septemberkermis in Wingene krijgt groen licht Sam Vanacker

27 augustus 2020

09u34 4 Wingene Na lang wikken en wegen heeft het gemeentebestuur van Wingene besloten de kermis te laten doorgaan. Van 4 tot en met 7 september kun je op het Gemeenteplein terecht voor een coronaveilige kermis. “We blijven voorzichtig”, verzekert burgemeester Hendrik Verkest (CD&V). “Maar we willen onze inwoners wat perspectief bieden.”

De Reuzenstoet en andere Bruegelfestiviteiten, de avondmarkt, een optreden van Willy Sommers,... Door het coronavirus vielen alle randactiviteiten van de kermis in het water, maar de kermiskramen komen er wel. “Onze inwoners leveren grote inspanningen om het coronavirus onder controle te houden. Als we willen dat iedereen blijft volhouden, moeten we ook perspectief durven bieden in de vorm van kleinschalige, coronaveilige evenementen. De organisatie van de wekelijkse markt verloopt al maanden uitstekend, dus we zijn ervan overtuigd dat ook een kermis perfect veilig kan”, meent Verkest.

Circulatieplan

De kermis verhuist wel naar het Gemeenteplein en krijgt een circulatieplan. “Deze plek leent zich beter om te werken met een circulatieplan, signalisatie en vaste in- en uitgangen. Het dragen van een mondmasker zal verplicht zijn voor iedereen boven de 12 jaar. De foorkramers staan zelf in voor het ontsmetten van de kermisattracties na ieder contact en er wordt extra ruimte voorzien om veilig aan te schuiven in een wachtrij.”

De kermis opent op vrijdagavond 4 september om 18 uur en blijft staan tot en met maandag 7 september.