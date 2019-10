Sanering woonpark Vorsevijvers start eind 2020 Sam Vanacker

30 oktober 2019

12u28 1 Wingene De gemeenteraad van Wingene heeft een samenwerkingsovereenkomst goedgekeurd voor de aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel in het het Wingense woonpark Vorsevijvers. De werken omvatten behalve de nieuwe rioleringen ook het verleggen van de Blauwhuisbeek en de aanleg van een nieuwe waterbuffer.

De eerste plannen voor de sanering van het woonpark dateren al in 2017. Met de werken willen Aquafin, de Vlaamse Landmaatschappij en de gemeente Wingene het afvalwater van ongeveer 350 bewoners aansluiten op het rioleringsnet. Er komen nieuwe afvalwaterleidingen in de Hazelnotendreef, Bremdreef, Bosbessendreef en Vlierbessendreef, er komt een nieuwe waterbuffer en de Blauwhuisbeek wordt verlegd. De totale kost van de werken wordt geraamd op 3,5 miljoen euro, waarvan 1,7 miljoen voor rekening van de gemeente is. De werken starten eind 2020 en zullen ongeveer een jaar duren.

Op de gemeenteraad werd maandagavond de samenwerkingsovereenkomst tussen de verschillende partijen goedgekeurd. Oppositieraadslid Fabienne Allaert (Burgerbelangen) vroeg zich af of er tijdens de graafwerken ook gedacht wordt aan de bomen in de bosrijke omgeving. Schepen van Openbare Werken Herwig Kerckhove (CD&V) verzekerde dat er in de mate van het mogelijke rekening met de bomen gehouden zou worden. “De aannemer zal er op gewezen worden en er zal zo omzichtig mogelijk te werk worden gegaan, maar de buizen moeten hoe dan ook in de grond. Het huishoudelijke afvalwater moet gezuiverd worden.”