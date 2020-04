Rotary verdeelt 140 ontbijten aan medewerkers van zwaar getroffen woonzorgcentrum Amphora Sam Vanacker

06 april 2020

09u38 0 Wingene Het nieuws dat woonzorgcentrum Amphora in Wingene getroffen is door het coronavirus heeft ook Rotary Tielt geraakt. De serviceclub zorgde zondagochtend voor de verdeling van liefst 140 ontbijtpakketten voor de medewerkers en hun gezinnen.

De voorbije weken kwam het coronavirus letterlijk en figuurlijk heel dichtbij in woonzorgcentrum Amphora in Wingene. “Bij de personeelsleden van het woonzorgcentrum en hun gezinsleden zorgt dit ongetwijfeld voor onzekerheid en angst”, zegt voorzitter Grégoire de Kemmeter. “Er kwam een overleg tussen het gemeentebestuur en Rotary Tielt om te kijken op welke manier wij konden helpen of iets konden betekenen in deze uitzonderlijke situatie.”

Frederik D’Hulster stelde vanuit Rotary Tielt een fonds ter beschikking van 5.000 euro en met dat geld werden ontbijtpakketten gekocht. “Met deze unieke en smakelijke attentie in de vorm van een ontbijtpakket voor de volledige personeelsploeg willen we onze steun uitdrukken. We hopen dat het hen de moed en kracht geeft om vol te houden en door te zetten.” De meer dan honderd ontbijtpakketten werden zondagochtend als verrassing thuis bij de medewerkers afgeleverd.