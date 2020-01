Rookmelder voorkomt erger bij brand in buitenverblijf VHS

26 januari 2020

14u04

De brandweer rukte in de nacht van zaterdag op zondag uit naar de Eikendreef in Wingene. Daar was brand uitgebroken in een woning die dienst doet als buitenverblijf van een echtpaar uit groot-Moorslede. Het koppel werd gewekt door een rookmelder en kon probleemloos ontkomen. Iets voor half vier sloegen ze alarm. De brandweer had de situatie vrij snel onder controle. Het is niet duidelijk hoe groot de schade precies is.