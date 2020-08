Ronde Tafel Tielt bedankt 300 zorgverleners in Wingene met cadeaubon Valentijn Dumoulein

31 augustus 2020

13u48 0 Wingene De Ronde Tafel van Tielt, een serviceclub van jonge ondernemers wil het Wingense zorgpersoneel bedanken voor hun inzet tijdens de coronacrisis. Ze doen dat door 4.500 euro aan Wingense cadeaubonnen uit te delen aan zorgverleners die actief waren in de Wingense frontlinie tegen het coronavirus.

Elk jaar maakt de Ronde Tafel van Tielt een aanzienlijk bedrag vrij voor vzw’s, acties en organisaties die zich belangeloos inzetten voor de maatschappij. Voor de club sprak het voor zich dat ze dit jaar een deel van de sponsorgelden zouden toekennen aan de professionals die in eerste lijn de strijd met het coronavirus zijn aangegaan. “In april schonken we al cadeaubonnen aan alle zorgverleners in Tielt, maar we breiden nu graag het initiatief uit naar buurgemeente Wingene”, vertelt voorzitter Steve Snauwaert. “Hiermee willen we niet alleen onze waardering uiten voor het zorgpersoneel, maar willen we bovendien de Wingense handelszaken steunen die hun deuren een tijd lang gesloten moesten houden of die onder extreem moeilijke omstandigheden moesten werken.”

Lokale helden bedanken

Het gemeentebestuur apprecieert het initiatief van de Ronde Tafel. “We zijn heel erg dankbaar dat de Ronde Tafel van Tielt het voorstel deed om ook in onze gemeente onze lokale helden, die al maanden het beste van zichzelf geven om het virus te verslaan, een cadeaubon te schenken”, zegt burgemeester Hendrik Verkest. “We zijn vooral het idee genegen dat de bonnen ook de lokale handelaars, die hard getroffen werden door de coronacrisis, mee helpen ondersteunen.” Alle medewerkers in de woonzorgcentra, de apotheken, huisartsen en thuisverpleegkundigen van Wingene zullen een cadeaubon van 15 euro ontvangen die ze kunnen gebruiken in de lokale handelszaken.