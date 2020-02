Roemeense inbrekers mogelijk ook verantwoordelijk voor diefstal gereedschap uit woning AHK

16 februari 2020

21u15 0 Wingene De Roemeense inbrekers die vorige week meer dan twintig keer toesloegen in één nacht, pleegden mogelijk nog een inbraak in een leegstaande woning in de Vagevuurstraat in Wingene. Daar verdween een grote hoeveelheid gereedschap.

De inbraak in de leegstaande woning in de Vagevuurstraat in Wingene werd pas zondag opgemerkt. De inbraak moet gebeurd zijn tussen woensdag 12 februari en zondag. Woensdagvoormiddag kon de politie drie Roemeense inbrekers vatten. Op de grens van Ruiselede en Wingene hadden ze ’s nachts bijna twintig inbraken of pogingen gepleegd. In Wingene werden bewoners uit de Predikherenstraat het slachtoffer. In Doomkerke en Kruiskerke sloegen de daders toe in de Brandstraat, Planterijstraat, Krommekeerstraat en Kruisbergstraat. Ze hadden het vooral gemunt op auto’s, maar drongen ook woningen binnen. Toen de eerste meldingen binnenliepen, organiseerde de politie meteen een zoekactie met verschillende zones, honden en een helikopter. Een alerte burger had drie verdachte mannen gezien en legde meteen de link met het nieuws over de inbraken. De politie ging ter plaatse en het trio zette het op een lopen. Ze werden uiteindelijk opgepakt aan het station in Aalter. Verder onderzoek zal nu moeten uitmaken of het trio ook verantwoordelijk is voor de inbraak in de leegstaande woning in de Vagevuurstraat.