Rock Petrol laat bezoekers voor vierde jaar op rij genieten van oldtimers en stevige gitaren Sam Vanacker

03 juli 2019

16u20 2 Wingene Aan het parochiaal centrum van Wingene vindt op zondag 28 juli de vierde editie van het gratis rockfestival Rock Petrol plaats. Opnieuw wordt ook een oldtimermeeting aan het evenement gekoppeld.

Het startschot van Rock Petrol wordt al gegeven om 13 uur met een oldtimermeeting op de binnenkoer achter het gemeentehuis. Iedere oldtimereigenaar is welkom en vooraf inschrijven hoeft niet. Voor elk voertuig wordt een gratis attentie voorzien.

De eigenlijke optredens starten vanaf 14.30 uur. Er staan vijf bands op het podium: Neverthehero (alternatieve rock), Stone Age Cadillac (bluesrock), The Dirty Denims (NL) (hard rock), Speed Queen (old school hard rock) en Overdrivers (FR) (old school hard rock). “We kiezen bewust voor bands die een eigen repertoire hebben en toch muzikaal grote kwaliteiten hebben. Bovendien zijn we niet te beroerd om die in het buitenland te gaan zoeken. Het gaat om bands die onder andere op Graspop hebben gespeeld en in de voorprogramma’s van The Datsuns en Golden Earring stonden”, weet medeorganisator Kevin Truyaert.