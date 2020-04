Recyclagepark verwacht veel volk

op 7 april: “Stel je bezoek nog even uit indien mogelijk” Sam Vanacker

03 april 2020

13u39 0 Wingene Op dinsdag 7 april gaat het recyclagepark in Wingene na een sluiting van meer dan twee weken opnieuw open, al benadrukt het gemeentebestuur dat alles veilig en volgens de voorschriften dient te verlopen. Wie een bezoek nog even kan uitstellen, wordt gevraagd om dat ook te doen.

“De afgelopen weken kregen we heel wat telefoontjes van inwoners over het containerpark en we verwachten tijdens de eerste weken veel volk en lange wachtrijen. We gaan ook extra medewerkers inzetten”, zegt milieuschepen Brecht Warnez (CD&V). “Het is goed dat we weer open gaan, maar we adviseren onze inwoners om een bezoek aan het recyclagepark uit te stellen als dat kan en enkel te komen als het echt noodzakelijk is.”

Op voorhand een afspraak maken is in Wingene niet nodig, de maatregelen strikt opvolgen wel. “We raden inwoners aan om zoveel mogelijk alleen te komen en hun bezoek goed voor te bereiden. Afval op voorhand sorteren is verplicht. Kijk ook goed na wat je op een andere manier kwijt kan. De huis-aan-huis-ophaling blijft verzekerd. Met papier en karton, PMD, textiel en glas hoef je dus niet naar het recyclagepark.”

Uitbreiding openingsuren

Om alles vlot en veilig te laten verlopen breidt het gemeentebestuur de openingsuren tijdelijk uit. Vanaf dinsdag 7 april is het containerpark elke weekdag, behalve op donderdag, open van 12 tot 19 uur, en op zaterdag van 9 tot 15 uur. De specifieke richtlijnen zijn terug te vinden op de website en hangen ook uit in de buurt van het recyclagepark zelf.