Rechter beslecht wieleroorlog: géén ‘Dwars Door Wingene’ vier dagen voor ‘Wingene Koers’ Sam Vanacker

12 februari 2020

20u50 0 Wingene De wieleroorlog in Wingene lijkt beslecht in het voordeel van De Stoempers. De rechtbank heeft Wingene For Cycling verboden om in dezelfde periode als Wingene Koers een nieuwe wielerwedstrijd te organiseren.

Door een breuk binnen het bestuur van Wingene Koers zag het er even naar uit dat er op zaterdag 5 en woensdag 9 september twee dezelfde koersen van dezelfde categorie voor hetzelfde publiek verreden zouden worden, maar daar steekt de rechter nu een stokje voor. De nieuwe koers Dwars Door Wingene mag niet plaatsvinden. Niet op 5 september, maar ook niet tussen 15 augustus en 23 september. Daarmee gaat de rechtbank in op de eis van voorzitter Christophe Depamelaere van De Stoempers om in die periode geen enkele andere wielerwedstrijd op Wingens grondgebied te laten plaatsvinden.

Wingene For Cycling had natuurlijk gehoopt dat De Stoempers de strijd zouden staken. Maar dat hebben we niet gedaan. Wel blijft het intriest dat we voor een volksfeest als Wingene Koers de hulp van een rechter moesten inschakelen Christophe Depamelaere, voorzitter De Stoempers

“Als dat toch gebeurt, dan is daar een dwangsom van 100.000 euro aan verbonden”, aldus Depamelaere. “De traditie en het voortbestaan van Wingene Koers is dus veilig. Voor alle duidelijkheid, hoe meer koersen hoe liever. Als Dwars door Wingene pakweg in het voorjaar zou plaatsvinden, dan is dat geen probleem. Maar op vier dagen voor Wingene Koers een exacte kopie organiseren is al te gek voor woorden. De rechtbank schept nu trouwens een precedent. Dat is positief, want anders kan iedereen die dat wil succesvolle evenementen stokken in de wielen beginnen steken.”

“Stel je voor dat je een goed draaiende rommelmarkt hebt en dat iemand plots beslist om de dag voordien op dezelfde locatie ook een rommelmarkt te organiseren. Dat is een boycot en dat heeft de rechtbank ook ingezien. Wingene For Cycling had natuurlijk gehoopt dat we met De Stoempers de strijd zouden opgeven. Maar dat hebben we niet gedaan. Wel blijft het intriest dat we voor een volksfeest als Wingene Koers de hulp van een rechter moesten inschakelen.”

Dwars Door Wingene in andere periode?

Al is het laatste woord over de zaak nog niet gezegd. Voormalig secretaris van de Stoempers Geert Vanhullebusch, de man achter Dwars Door Wingene, wil pas aanstaande maandag tijdens een persconferentie reageren op het nieuws, maar eerder gaf hij wel al aan dat veel sponsors de overstap hadden gemaakt van Wingene Koers naar Dwars Door Wingene. Maar nu staat de oorspronkelijke Wingene Koers wel weer moederziel alleen op de agenda in september. Allicht zal Dwars Door Wingene alsnog plaatsvinden, maar dan in een andere periode van het jaar.