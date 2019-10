Radio Oost West gooit deuren van studio open Sam Vanacker

08u37 0 Wingene Regionale radiozender Radio Oost West organiseert op zondag 27 oktober een herfsthappening. Op het programma staat een eetfestijn en een opendeurdag. De zender verwelkomt die dag ook Wendy Van Wanten en Ive Rénaarts.

Heb je altijd al eens een radiostudio van dichtbij willen bekijken? Dan ben je welkom op de opendeurdag van Radio Oost West. Vanaf 11 uur gaan de deuren van de studio in de Hoogweg 16 open en kan je een blik werpen achter de schermen van de zender. De presentatoren leggen met plezier hoe zij hun radioprogramma in elkaar steken. Vanaf 14 uur gaat het cafetaria open en wordt voor taart en kinderanimatie gezorgd. Net na 14 uur komen Wendy Van Wanten en Ive Rénaarts van De Stoempers langs.

Vanaf 11 uur kan aangeschoven worden voor hutspot à volonté met worst, spek, kotelet en ribbetjes. Volwassenen betalen 18 euro, kinderen 10 euro. Kaarten zijn te verkrijgen bij Jan Braeckevelt via 0477/75.24.33 of bij de Friethoek, Slagerij Finesse, café Sint-Jan en café Christen Volkshuis. Radio Oost West is te vinden op 106.5 FM vanuit Tielt en 107.3 FM vanuit Wielsbeke.