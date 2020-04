Radio Oost West draait ‘Molenland Feest Vanuit je Kot’ Sam Vanacker

17 april 2020

09u53 0 Wingene Radio Oost West moest Molenland Feest editie 2020 afgelasten door de coronacrisis, maar in de plaats daarvan gaat de lokale radiozender zaterdagavond twee uur lang het beste van de voorbije edities uitzenden onder de noemer ‘Molenland Feest Vanuit je Kot’.

“Op zaterdag 18 april hadden Our Melody, Herbert, Eveline Cannoot en Sam Gooris in De Verrekijker in Wingene moeten staan, maar de zaal blijft dit weekend leeg”, zegt voorzitter Eric Verhenne. “Maar waar een wil is, is een weg. Jan Space draait tussen 20 en 22 uur ‘Molenland Feest Vanuit je Kot’ op Radio Oost West. Hij neemt de luisteraars mee doorheen de vele artiesten die de afgelopen jaren de revue mochten passeren op Molenland Feest. Molenland Feest Vanuit Je Kot. Luisteraars die artiesten of mooie momenten uit de geschiedenis van Molenland Feest voor ogen hebben, kunnen dat nu al weten via info@radiooostwest.be, via onze Facebookpagina of tijdens de uitzending op 051/48.49.50.”

Radio Oost West is in de regio Tielt te beluisteren op 106.5 FM, in de regio Wielsbeke is de zender te vinden op 107.3 FM.