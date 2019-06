Provincie opent nieuwe kindvriendelijke wandellussen in Landschapspark Bulskampveld Sam Vanacker

26 juni 2019

20u52 0 Wingene In Kruiskerke (Ruiselede) en Sint-Pietersveld (Wingene) opende provinciebedrijf Westtoer woensdag de eerste twee wandellussen van ‘Expeditie Bulskampveld’. Het gaat om kindvriendelijke wandelroutes van 2,5 kilometer vol klimtuigen en ontdekkingsspelletjes voor gezinnen met kinderen tussen vier en twaalf jaar.

De lus in Ruiselede start aan het geboortebos in de Kruisbergstraat en slingert door het Bruwaanbos en het Parochieveldbos. Langs de route staan zestien spelprikkels die het evenwicht en de durf van de kinderen op de proef stellen. In Wingene start de lus in de Boskapeldreef ter hoogte van het opvangcentrum van het Rode Kruis. Daar staan de opdrachtjes in het teken van zeventien bosdieren.

“Met ‘Expeditie Bulskampveld’ zetten we in op extra familievriendelijke beleving in het landschapspark”, zegt directeur van Westtoer Stefaan Gheysen. “Steeds vaker zijn gezinnen met kinderen op zoek naar een origineel uitje in de natuur en aan die vraag komen wij nu tegemoet. Expeditie Bulskampveld moet voor een soort mini-vakanties zorgen, weg van de dagelijkse drukte en de alomtegenwoordige smartphone. Bovendien zijn alle speeltoestellen van duurzaam inheems hout gemaakt, zonder chemische middelen. Het hout werd helemaal met de hand geschuurd.”

Tegelijk met de wandellussen lanceert Westtoer ook een nieuwe toeristische kaart voor het landschapspark. Daarop is alle praktische informatie te vinden voor wie het park wil ontdekken. De kaart is online beschikbaar op www.landschapspark-bulskampveld.be, maar is ook op papier te krijgen bij de toeristische diensten van de betrokken gemeentes. Later dit jaar worden er ook nog gelijkaardige avonturenlussen aangelegd in Oostkamp, Aalter en Beernem.