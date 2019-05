Provincie koopt 2,5 hectare voor aanleg bufferbekken VDI

23 mei 2019

16u28

Bron: VDI 0 Wingene De provincie koopt 2,5 hectare grond in de Willemstraat in Zwevezele om een bufferbekken aan te leggen. Daarmee wil het eventuele wateroverlast in de Wingense deelgemeente en Oostkamp tegengaan.

“In dit gebied zullen we met de provincie een gecontroleerd overstromingsgebied en bufferbekken aanleggen aan de Ringbeek, in de Willemstraat”, vertelt provincieraadslid Simon Bekaert (sp.a.). “In Zwevezele heeft de overvloedige regen in 2016 beken doen overstromen en enkele straten blank gezet. Met de aanleg van een gecontroleerd overstromingsgebied langs de Ringbeek willen we toekomstige wateroverlast in Zwevezele en Oostkamp tegengaan. Landbouwers zullen ook water uit het bufferbekken kunnen putten voor hun akkerbouw.”