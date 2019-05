Protest tegen nieuwe hoogspanninglijn langs E403 zwelt aan: buurtbewoners vragen steun aan gemeenteraad (en krijgen die ook) Sam Vanacker

28 mei 2019

09u20 0 Wingene Na eerdere acties in Lichtervelde en Zedelgem heeft het comité dat gekant is tegen de nieuwe hoogspanningslijn Ventilus dinsdag van zich laten horen op de gemeenteraden van Wingene, Ardooie en Torhout. “Uw zorgen zijn ook onze zorgen”, aldus Wingens burgemeester Hendrik Verkest.

Een dertigtal bezorgde burgers die in de omgeving van de E403 in Zwevezele wonen waren afgezakt naar de gemeenteraad. Het ging om een goed gecoördineerde actie, want op nagenoeg hetzelfde moment lieten andere buurtbewoners ook in Torhout en Ardooie van zich horen. Net na afloop van de raad in Wingene namen Chantal Pollet en Patrick Deprez het woord. “Wij komen om uw hulp vragen. Het is dan wel niet wetenschappelijk bewezen dat een hoogspanningsleiding ongezond, maar het is evenmin bewezen dat het geen kwaad kan. Wij hebben geen zin om voor proefkonijn te spelen. Nog los van de risico’s voor mens en dier is er ook de waardevermindering van onze eigendommen. We willen dat er alternatieve routes bekeken worden en hopen op de steun van het gemeentebestuur te kunnen rekenen.”

Die steun kregen ze. “Uw zorgen zijn ook onze zorgen”, aldus burgemeester Hendrik Verkest (CD&V). “Wij staan achter onze inwoners, net zoals we ook achter jullie stonden toen er sprake was van windmolens. Het verzet tegen Ventilus is dan wel tot stand gekomen aan de andere kant van de autostrade, maar in Wingene hebben we ook niet stil gezeten. We zijn volop informatie aan het verzamelen en contacten aan het leggen. Het project zit weliswaar nog in een beginfase en voor ons is het niet eenvoudig om de technische en de financiële kant van de zaak in te schatten, maar dat gaan we de komende weken en maanden tot op het bot uitzoeken. Wij zijn uw partner.”

Ventilus is de nieuwe hoogspanningsverbinding van netbeheerder Elia, die de elektriciteit van de windparken op zee naar het binnenland moet brengen. Volgens de voorlopige plannen zou het traject langs Zedelgem, Torhout, Ruddervoorde, Lichtervelde, Ardooie en Zwevezele voeren. De lijn zou een spanning van 380.000 volt krijgen, de hoogste categorie.

Ook milieuschepen Hedwig Kerckhove (CD&V) deelde de bezorgdheden van de buurtbewoners. “Het effect van magnetische velden op mens en dier, maar ook op elektronica en apparatuur baart ons zorgen. We volgen de zaak op de voet en gaan ook overleggen met de buurgemeenten. Tot slot gaan we met het college ook aanwezig zijn op de infomarkt van Ventilus in OC De Schouw in Lichtervelde op 4 juni. We raden iedereen aan om zijn of haar zorgen nu al op papier te zetten en aan ons te bezorgen. Alles is welkom.”