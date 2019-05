Priester die pizza verkocht in de kerk, verzoent zich met bisdom: beroepsprocedure in Rome stopgezet VDI

22 mei 2019

13u16

Bron: VDI 0 Wingene Twintig maanden nadat het bisdom priester Luk Brutin uit zijn parochies in Zwevezele heeft verwijderd, hebben beide partijen zich met elkaar verzoend. Brutin zal zijn parochies vrijwillig en definitief verlaten en krijgt later een nieuwe benoeming. De beroepsprocedure die in Rome tegen zijn afzetting liep, zet Brutin ook stop. “Na acht moeilijke jaren kan ik dit hoofdstuk eindelijk afsluiten”, reageert hij.

Luk Brutin werd officieel op non-actief geplaatst voor zijn flamboyante preekstijl. Er was echter ook kritiek op succesvolle acties, zoals het maken van een groot wierookvat of het verkopen van pizza in de kerk. Zelf heeft hij het over pestgedrag van collega’s dat jaren heeft aangesleept omdat zijn vieringen altijd druk werden bijgewoond.

In dialoog

In een gesprek met onze krant eind 2017 hoopte de priester nog op een verzoening met een bisdom. Die wens is nu uitgekomen. “In de afgelopen weken zijn priester Luk Brutin en het bisdom Brugge op weg gegaan om wederzijdse misverstanden en negatieve ervaringen van de afgelopen jaren te verhelderen en de dialoog te herstellen”, laat het bisdom weten. “Op dinsdag 21 mei heeft priester Luk Brutin officieel aanvaard de parochies van Zwevezele in de federatie Wingene vrijwillig en definitief als pastoor te verlaten en de beroepsprocedure in Rome stop te zetten. De bisschop trekt de verwijdering van priester Luk Brutin uit de parochies Zwevezele in de federatie Wingene in. De bisschop erkent de zinvolheid van het pastoraal werk dat zowel door de parochiemedewerkers van Wingene als van Zwevezele werd en wordt bewerkstelligd.”

De tijd was rijp voor deze stap en nu kunnen de wonden ook dichtgroeien. Het bisdom heeft me laten weten dat ik na een rustperiode een nieuwe benoeming zal krijgen Priester Luk Brutin

Donkere periode afgesloten

Priester Luk Brutin reageert opgelucht nu de hele kwestie is uitgeklaard. “Met dank aan mijn advocaat Kurt Martens, die altijd is blijven ijveren voor een dialoog. Ik ben blij dat deze donkere periode na acht jaar voorbij is en dat ik dit hoofdstuk kan omdraaien. De tijd was rijp voor deze stap en nu kunnen de wonden ook dichtgroeien. Het bisdom heeft me laten weten dat ik na een rustperiode een nieuwe benoeming zal krijgen. Verdere gesprekken moeten leren welke richting dit zal uitgaan. Dit kan parochiaal werk zijn, maar evengoed een taak in het onderwijs. Ik ben vooral mijn trouwe sympathisanten dankbaar dat ze me door dik en dun zijn blijven steunen.” Die trouwe aanhangers organiseerden onder andere een protestmars en een petitie om hun steun aan de priester duidelijk te maken.

Zwevezele voortaan bij decanaat Torhout

Het bisdom zal ook contact opnemen met de medewerkers van priester Luk in de hoop ook daar de plooien glad te kunnen strijken. Verder meldt het bisdom dat de federatie Wingene wordt opgeheven en dat de parochies Sint-Aldegondis en Sint-Jozef (Hille) in Zwevezele voortaan naar het decanaat Torhout gaan en niet langer tot het decanaat Tielt behoren. “Vermoedelijk om de gemoederen te bedaren en de rust te laten terugkeren, want het zijn mensen uit Wingene die me lange tijd het leven zuur hebben gemaakt”, legt de priester uit.

Rik Depré blijft voorlopig administrator in de parochies van Wingene, Danny Vandenbroucke is er diaken. Frans Verhaeghen blijft tot 30 juni administrator voor de twee parochies in Zwevezele. Vanaf 1 juli neemt Marc Vantyghem, pastoor van Lichtervelde, er ook de twee Zwevezeelse parochies bij.