Postbode redt samen met passanten brieven en pakjes uit brandende bestelwagen LSI

14 november 2019

09u51

Bron: LSI 0 Wingene In de Ruddervoordestraat in Zwevezele (Wingene) is donderdagochtend rond 8.45 uur een bestelwagen van De Post uitgebrand. De postbode slaagde er samen met twee passanten in de lading brieven en pakjes van de vlammen te redden.

De postbode had er nog maar enkele honderden meters van zijn postronde op zitten toen hij in de Ruddervoordestraat rook van onder de motorkap van zijn bestelwagen zag komen. Hij deed nog een poging om het vuur te blussen maar zag al gauw in dat dit onbegonnen werk was. Vrijwel meteen draaide hij de knop om en focuste hij zich op het redden van zijn brieven en pakjes. “Ik was net thuis vertrokken en kon niet passeren”, vertelt buurtbewoner Eddy Warnez. “Ik stopte, stapte uit en hield de postbode om de brieven en pakjes uit de bestelwagen te halen en wat verderop op een zeil te zetten.” De brandweer van de zone Midwest snelde ter plaatse en slaagde er vlug in het vuur te blussen. De bestelwagen is niettemin volledig verloren. De postbode zette na het hachelijke avontuur zijn postronde verder. “Hij had een goede en alerte reactie in huis”, loofde een verantwoordelijke van De Post het optreden van de man.