Plantenbak van meer dan 4.000 kilo moet terras Gasthof Wildenburg beschermen tegen wagens die verrast worden door vluchtheuvel Sam Vanacker

20 juni 2020

12u36 0 Wingene Naast het terras van Gasthof Wildenburg staat sinds kort een uit de kluiten gewassen plantenbak van cortenstaal. De bak weegt 700 kilogram, is gevuld met vier ton aarde en dient opmerkelijk genoeg als een schild om het terras van de horecazaak te beschermen tegen eventuele verkeersongevallen.

De werken in de Beernemsteenweg zijn nog steeds bezig, maar de werken ter hoogte van de kerk van Wildenburg werden eind vorig jaar al afgerond. Kristof en Stefaan Devooght, de zaakvoerders van Gasthof Wildenburg naast de kerk, zijn sindsdien echter niet helemaal op hun gemak. “De vluchtheuvel en de asverschuiving zijn opgeschoven tot net voor de kerk. Sommige wagens die vanuit Beernem komen passen hun snelheid pas heel laat aan en de klanten die op het terras zaten vertelden ons dat ze vreesden dat er ooit eens een wagen uit de bocht zou kunnen vliegen, recht op ons terras. Dat geeft een onveilig gevoel.”

Kristof en Stefaan stapten met die bezorgdheid naar het gemeentebestuur, waarop schepen van openbare werken Hedwig Kerckhove (CD&V) overlegde met het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV), die de werken uitvoert. Omdat de omgevingswerken rondom de kerk pas in 2021 zullen worden uitgevoerd, zagen die niet onmiddellijk een oplossing. “Toevallig kwamen we toen terecht bij Peter Coopman van de firma Corcoo”, gaat Kristof verder. “Hij stelde voor om een plantenbak in cortenstaal te zetten en zowel het gemeentebestuur als AWV waren meteen akkoord met die oplossing.”

Peter Coopman gaf de plantenbak in bruikleen. “De gemeente zorgde voor de beplanting en het gasthof doet het onderhoud”, vertelt Peter. “De bak zelf weegt 700 kilogram, is vast geboord in beton en gevuld met vier ton aarde. Als er nu een auto zijn bocht mist, zal die dus niet op het terras terecht komen. De plantenbak in cortenstaal zal er blijven staan tot de omgevingswerken van start gaan.”