Pizza Aversa opent Wingense vestiging op 1 juli Sam Vanacker

21 juni 2020

13u06 0 Wingene De nieuwe vestiging van Pizzeria Aversa in Wingene gaat open op woensdag 1 juli. Dat laat zaakvoerder Jaspreet Singh weten. Oorspronkelijk was de opening gepland voor maart, maar door de coronacrisis liepen de werken wat vertraging op.

Jaspreet Singh en zijn echtgenote Kimberly Schoups runnen al vier jaar pizza Aversa in de Ieperstraat in Tielt. Begin dit jaar kondigden ze aan dat er in maart een tweede vestiging zou openen in de Oude Bruggestraat in Wingene, maar dat was buiten de coronacrisis gerekend. “De werken zijn wat opgeschoven door de coronacrisis, maar nu zijn we helemaal klaar voor de opening”, zegt Jaspreet.

“In Wingene plannen we onze grote opening op woensdag 1 juli. De week voordien, op woensdag 24 juni, gaan we ook in Tielt trouwens feestelijk heropenen, want we hebben ook die zaak in een volledig nieuw, moderner en gezelliger jasje gestopt. Ter gelegenheid van ons vierjarige bestaan lanceren we vanaf woensdag bovendien een tijdelijke actie waarbij alle kleine pizza’s voor vier euro de deur uit gaan.”