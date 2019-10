Peter Detavernier brengt verteltheater ‘Morgen wordt het Beter’ SVR

21 oktober 2019

14u04 0 Wingene De Wingense fotograaf en theatermaker Peter Detavernier staat eind deze maand terug solo op de planken in CC De Feniks in WIngene. ‘Morgen wordt het Beter’ is ondertussen al zijn achtste eigen voorstelling.

“‘Morgen wordt het Beter’ is vooral een persoonlijke terugblik op het afgelopen jaar geworden”, zegt Detavernier. “Ik deel mijn twijfels, mijn zorgen en mijn momenten van geluk met het publiek, maar humor blijft de rode draad. Ik sta weer alleen op het podium, al maak ik de voorstelling uiteraard niet helemaal alleen. Ik ben misschien de machinist van de trein, maar Ewout Depauw en Pieter De Praetere zorgen dat alles gesmeerd loopt, Tom Braet zorgt voor het decor en Lina Salotti bewaakt de productie.”

Er zijn drie voorstellingen gepland van ‘Morgen wordt het Beter’, met name op 31 oktober en op 1 en 2 november, telkens om 20.30 uur. Tickets kosten 12 euro en zijn te reserveren via www.peterspeelt.be of 0471/54.16.66.