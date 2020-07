Personeelslid gemeente Wingene besmet met coronavirus CDR

22 juli 2020

15u45 0 Wingene Eén van de 120 personeelsleden van de gemeente Wingene testte positief op Covid-19. Het personeelslid had geen contact met de bevolking en intern nam de gemeente ondertussen alle nodige maatregelen voor de veiligheid van de collega’s.

“Het personeelslid dat positief testte, liep de besmetting vermoedelijk op via de partner en is thuis in quarantaine”, vertelt schepen Lieven Huys (CD&V). “Ook zes dichte collega’s zijn thuis in quarantaine en lieten zich testen. Daarnaast vroegen we uit voorzorg aan nog vier andere collega’s om zich ook te laten testen. Monsmaskers waren al langer verplicht in de gangen van het gemeentehuis en in onze openbare gebouwen, maar die maatregel hebben we nu preventief aangescherpt. Voortaan moet een mondmasker ook gedragen worden in alle werkruimtes in het gemeentehuis. We willen hier open en duidelijk over communiceren, ook al is het slecht nieuws. Maar alles is onder controle.” De gemeente herhaalt haar oproep om alle veiligheidsmaatregelen nauwgezet te volgen.