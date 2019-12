Oudercomité Sint-Elooi viert twintigste Live Historie met Maïskie Mollie en Cookies and Cream Sam Vanacker

04 december 2019

10u53 0 Wingene Op zaterdag 21 december tovert het oudercomité van leef-en leerschool Sint-Elooi de sporthal van Wingene terug om in een feesttempel voor de twintigste editie van de Live Historie. Om de jubileumeditie extra in de verf te zetten, strikte het oudercomité Maïskie Mollie en Cookies and Cream.

De elfkoppige Tieltse band Maïskie Mollie is thuis in zowat alle genres. Ze brengen medleys met covers van Madonna, House Of Pain en James Brown tot AC/DC. Cookies and Cream is dan weer gestart als een grapje op het Conservatorium van Antwerpen, maar de band groeide uit tot een fenomeen, mede door een extravagante podiumshow. Ze stonden onder andere op de podia van Tomorrowland, Rock Werchter en Laundry Day. Afsluiter van dienst is huis-dj Steffy.

Tickets zijn te verkrijgen via de leden van het oudercomité, via Universe.com, door te mailen naar livehistorie@3span.be of in Delhaize Wingene, De Broodkrant Wingene, en Pinocchio Zwevezele. De opbrengst van de Live Historie gaat naar de schoolwerking. Momenteel wordt gespaard voor een uitbreiding van de school richting het leegstaande kloosterhuis.