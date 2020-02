Oudercomité school Wildenburg investeert in 24 nieuwe laptops Sam Vanacker

05 februari 2020

09u18 0 Wingene De kinderen van de basisschool van Wildenburg beschikken dankzij het oudercomité sinds kort over 24 nieuwe chromebooks. Dat zijn vereenvoudigde laptops die werken als tablets.

“De kinderen trokken grote ogen toen de Sint in december 24 nieuwe chromebooks en een opbergkarretje kwam leveren”, zegt administratief directeur Michiel De Jaeger. “De chromebooks vormen een meerwaarde tijdens de lessen. Na configuratie en demonstratie konden de kinderen naar hartenlust surfen en meteen via een verbinding met het digibord oefeningen maken. We zijn de Sint en het oudercomité erg dankbaar.”