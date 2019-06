Oude zilveren munten gestolen bij inbraak VHS

29 juni 2019

Dieven hebben ingebroken in een woning in de Stampkotmolenstraat in Zwevezele. Vermoedelijk klommen ze over een tuinpoort om aan de achterkant te geraken. Daar braken ze op de gelijkvloerse verdieping met een schroevendraaier een raam open. De volledige woning werd doorzocht. De bewoners moesten vaststellen dat er zevenhonderd euro was gestolen. Daarnaast verdween ook een verzameling oude zilveren munten.