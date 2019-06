Oud-leiders chiro Zwevezele trekken alle registers open voor populaire Theaterwandeling Sam Vanacker

20 juni 2019

11u26 3 Wingene De oud-leiders van de chiro van Zwevezele organiseren op zaterdag 31 augustus voor de veertiende keer een Theaterwandeling, een begeleide wandeling met zes tussenstops waar deelnemers telkens op een stukje muziek, theater of comedy getrakteerd worden. De route wordt nog geheim gehouden.

De organisatie van de Theaterwandeling is al veertien jaar in handen van negen oud-leiders van de chiro: Steve Van Bruwaene, Philip Gryspeert, Jan Sap, Filip Devos, Lieven Huys, Rudy Kerwyn, Wim Velghe, Hein Tack en Frederik Deruyter. De succesformule is ongewijzigd gebleven. Op de laatste zaterdag van de zomervakantie worden zes groepen van honderd mensen met een bus naar een geheime locatie buiten Zwevezele gebracht, waarna ze in zes etappes te voet richting startplaats CC De Wissel moeten stappen. Onderweg worden de wandelaars verrast met zes acts.

Zeven acts

Dit keer worden die acts verzorgd door straattheatergezelschap Kartje Kilo, mentalist Stefan Paridean, het zevenkoppige koperensemble De Fanfare van Honger en Dorst, Humo’s Comedy Cup-winnares Amelie Albrecht , drievoudig Frans eenwielerkampioene Lucie Carbonne en ‘location art’-gezelschap Sacred Places. Afsluiten gebeurt in CC De Wissel met een optreden van de twee prettig gestoorde dj’s van straattheatergezelschap De Noenkels. “Die laatste hebben vorig jaar ook de theaterwandeling afgesloten en dat viel zo goed in de smaak dat we hen opnieuw hebben geboekt”, zegt Gryspeert.

Voorverkoopdag

“Dankzij de samenwerking met de cultuurdienst en onze sponsors kunnen we de wandeling aanbieden voor 12,5 euro. Kleuters kunnen gratis mee. Omdat de wandeling de voorbije jaren telkens uitverkocht was, werken we opnieuw met een voorverkoopdag. Op zaterdag 6 juli kun je tussen 9 en 12 uur tickets kopen in De Wissel. Daarna zijn er kaarten te verkrijgen in het B&G-kantoor in de Pastorijstraat of op 0475/79.55.57. De late wandeling om 20.30 uur hebben we geschrapt en in de plaats hebben we om 17.30 uur een vroege wandeling toegevoegd.”