Oud-ereburger André Vandewiele

is overleden Sam Vanacker & Lieven Samyn

03 april 2020

10u21 3 Wingene In woonzorgcentrum De Meers in Waregem overleed op 21 maart André Vandewiele, op 94-jarige leeftijd. André woonde en werkte het grootste deel van zijn leven in Waregem, maar werd in 2005 ereburger van Wingene voor zijn heemkundige werk bij Ons Wingene.

André werd geboren in Zwevezele en raakte al op jonge leeftijd gefascineerd door geschiedenis. Hij was tijdens zijn actieve loopbaan leerkracht en vakbondsafgevaardigde in Waregem, maar behield de band met zijn geboortedorp via zijn hobby.

In de jaren ‘80 schreef hij meer dan duizend pagina’s bijeen over de geschiedenis van Zwevezele. Naast Ons Wingene was hij ook nog in andere heemkundige verenigingen actief. Naar aanleiding van zijn tachtigste verjaardag in 2005 kreeg hij het ereburgerschap toegekend. Hij was de echtgenoot van Denise Cauwelier, die overleed in 2018. Het koppel kreeg vijf kinderen.

Wegens de coronacrisis vond de afscheidsviering in Waregem plaats in intieme kring.