Oud-burgemeester Willy Persyn overleden SVR

11 september 2019

18u24 0 Wingene Voormalig burgemeester Willy Persyn is op 96-jarige leeftijd overleden. Van 1968 tot 1989 was Willy Persyn burgemeester van Wingene.

De carrière van oud-burgemeester Willy Persyn als lokaal politicus begon in 1958. Toen werd hij voor de Volksunie verkozen tot gemeenteraadslid. Van 1965 tot 1968 werd hij vervolgens eerste schepen en van 1968 tot 1989 was hij burgemeester van onze gemeente. Van 1968 tot 1978 zetelde Persyn ook in de Senaat, als rechtstreeks gekozen senator voor het arrondissement Roeselare-Tielt en als provinciaal senator. In de periode tussen 1971 en 1978 was hij ook lid van de Cultuurraad voor de Nederlandse Cultuurgemeenschap. Als parlementslid hield hij zich bezig met landbouw en middenstand. Het gemeentebestuur laat weten dat ze hun deelneming betuigen bij het overlijden van de oud-burgemeester.