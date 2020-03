Opnieuw stijging van besmettingen in wzc Amphora: 24 bewoners testen postief op Covid-19 Sam Vanacker

30 maart 2020

15u50 12 Wingene Voor de derde dag op rij is het aantal besmettingen in woon-en zorgcentrum Amphora in Wingene gestegen. Gisteren werden er nieuwe testen afgenomen en de teller staat nu op 28. Vier medewerkers en 24 bewoners zijn nu besmet. Woonzorggroep GVO pleit voor massaal proactief coronatesten.

Zaterdagochtend was nog sprake van acht bevestigde besmettingen, op zondag waren dat er al twintig. Vandaag staat de teller op 28. Medewerkers en bewoners worden massaal getest in Wingene en dat is hard nodig volgens gedelegeerd bestuurder Bernard Bruggeman. “Er moet in alle woonzorgcentra maximaal ingezet worden op testen. Anders moeten onze medewerkers blind werken en dat is ronduit gevaarlijk.”

Omwille van de nieuwe stijging werd in het wzc ondertussen een tweede ‘cohortegroep’ opgericht. Dat is een aparte leefgroep in het woonzorgcentrum. “In de eerste groep zitten ondertussen zestien bewoners. Daar nog eens acht mensen bij stoppen is niet houdbaar, dus nu hebben we een tweede cohorte opgericht. Beide groepen worden door ons coronateam behandeld. De leden van dat team hebben alle mogelijke voorzorgsmaatregelen, concreet maskers van het hogere type, een veiligheidsbril, handschoenen en een beschermschort.” Ondanks die maatregelen stellen de getroffen bewoners het volgens Bruggeman goed. “We vangen hen zo warm mogelijk op. Ze stellen het relatief goed en de verzorgers doen er alles aan om dat zo te houden.”

Proactief testen

“Proactief testen is de enige mogelijkheid om op daadkrachtige wijze het virus in de gesloten gemeenschap van het woonzorgcentrum een halt toe te roepen. Ook schijnbaar gezonde bewoners en medewerkers moeten voortdurend getest worden. Alleen dan kunnen we een voorsprong nemen op het virus. Alleen dan kunnen we de interne werking optimaal herorganiseren waardoor we onze kwetsbare ouderen en onze medewerkers nog beter beschermen. Met woonzorggroep GVO willen we maximaal inzetten op het testen van bewoners en medewerkers.”

Burgemeester Hendrik Verkest (CD&V) treedt Bruggeman bij. “Vanaf het moment dat er een besmetting in een woonzorgcentrum is vastgesteld, zouden alle inwoners en medewerkers onmiddellijk allemaal getest moeten worden. Alleen door iedereen te testen, kunnen we volledig in kaart brengen wie drager is van het virus en wie niet. ” Zowel het gemeentebestuur van Wingene als Woonzorggroep GVO roepen de overheid op om alle woonzorgcentra van de juiste beschermingsmaterialen te voorzien en ook de bevoorrading voor deze middelen met prioriteit op te volgen.