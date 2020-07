Opnieuw één coronabesmetting in WZC Amphora: “Alle andere bewoners en medewerkers testten negatief” CDR

23 juli 2020

11u30 0 Wingene Het Wingense woonzorgcentrum Amphora, dat tijdens de eerste coronagolf afscheid moest nemen van negen bewoners, wordt opnieuw geconfronteerd met Covid-19. Eén bewoner rakte besmet door een bezoeker. Onmiddellijk werden alle bewoners en het personeel getest en zij blijken allemaal negatief.

“Er is zeker geen sprake van een nieuwe uitbraak”, opent Hans De Clerck, directeur van woonzorgcentrum Amphora. “Er is sprake van één bewoner die positief testte, maar dat werd vervolgens ontkracht door twee negatieve tests, eentje in het ziekenhuis en eentje hier. Het moet dus over een heel zwak staal gegaan zijn. Daarnaast hebben we één bewoner die effectief besmet geraakt is tijdens een bezoekje van zijn zoon. “Dankzij hun eerlijkheid hebben we heel snel kunnen handelen”, gaat De Clerck verder. “De bewoner werd getest en bleek positief. Maar ook alle andere bewoners en het personeel werden onmiddellijk getest en bleken gelukkig negatief. De besmette bewoner werd in quarantaine gezet en wordt verzorgd door medewerkers die niet in contact komen met andere medewerkers en bewoners.”

Op die manier hoopt Amphora om Covid-19 opnieuw heel snel te verbannen. In het rusthuis weten ze namelijk hoe snel het virus zich kan verspreiden want in de eerste golf raakten 20 medewerkers en 40 bewoners besmet. Ze zijn op vandaag dan ook heel alert en laten voorlopig enkel cafetariabezoek toe.