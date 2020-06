Opening nieuw jongerencafé gepland voor juli: “Omdat we het aantal mensen in het café beperkt moeten houden, gaan we met tickets werken” Sam Vanacker

12u02 9 Wingene Chiara Devooght en haar vriendin Anouk Plets heropenen eetcafé Peetje Klakke in Wingene volgende week, maar voor hun nieuwe café Bar Bièras is het nog wat geduld hebben. “De opening staat gepland voor het weekend van 10 juli. Omdat er maar veertig klanten binnen mogen, gaan we met tickets in voorverkoop werken.”

In volle coronacrisis nam Chiara (26), de chef van eetcafé Peetje Klakke, er een tweede zaak bij op de markt van Wingene. Het café kreeg ondertussen een stevige facelift en is al een tijdje klaar om klanten te ontvangen, maar door de coronamaatregelen zit een feestelijke opening er nog niet in. “Bar Bièras is geen discotheek, maar het is ook geen dagcafé. Omdat we voorlopig de toog niet mogen gebruiken en de social distancing bewaard moet blijven, valt het concept eigenlijk weg. Volgende week kunnen we dus niet openen.”

Drankkaarten

Al is er wel zicht op een openingsdatum. “De grote publieksopening staat voorlopig gepland op 11 september, maar omdat er vanaf juli weer bijeenkomsten van vijftig mensen mogelijk zijn, gaan we op 10, 11 en 12 juli een eerste ‘pre-corona opening’ organiseren. Omdat we het aantal mensen in het café beperkt moeten houden en dat ook moeten kunnen controleren, gaan we met tickets werken. Per dag worden er veertig tickets ter beschikking gesteld. Al gaat het eigenlijk om drankkaarten van twintig euro die je in de zaak kunt gebruiken. Je betaalt dus geen toegangsgeld. Als er een versoepeling komt in juli kunnen we eventueel meer tickets ter beschikking stellen, terwijl er sowieso ook een terras buiten komt, al dan niet met een tent om te schuilen voor de regen. We kijken enorm uit naar de opening, ook al zal het niet op de manier zijn die we voor ogen hadden.”

Chiara geeft nog mee dat eetcafé Peetje Klakke wel volgende week al heropent. “De tafels staan verder uit elkaar om de veiligheid te kunnen garanderen, al verliezen we daardoor wel enkele tafels. Er zal uitsluitend op reservatie gewerkt worden, want de kans is te groot dat we anders mensen zullen moeten teleurstellen.”