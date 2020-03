Opendeur in Villa Amphora op Dag van de Zorg Sam Vanacker

06 maart 2020

15u43 0 Wingene Naar aanleiding van de Dag van de Zorg opent woon- en zorggroep Amphora op 15 maart de deuren van de gerenoveerde villa en de bijhorende nieuwbouwvleugel in de Pastoor Termotestraat voor het grote publiek.

In ‘Villa Amphora’ zijn in totaal veertig assistentiewoningen ondergebracht. Ze beschikken over een of twee slaapkamers, een eigen keuken, sanitair gedeelte en privéterras. Aan de achterkant van het complex is een binnentuin. Een woonassistent ter plaatse staat in voor de regie en de diensten. Wie binnen een blik wil werpen is welkom tussen 13 en 17 uur. Om het uur start een rondleiding, die telkens aangekondigd wordt met een pianorecital in het salon, waar ook een infostand staat. Bezoekers kunnen in het restaurant terecht voor koffie en taart.