Opendeur in Villa Amphora op Dag van de Zorg uitgesteld door coronavirus Sam Vanacker

06 maart 2020

15u43 0 Wingene Naar aanleiding van de Dag van de Zorg zou woon- en zorggroep Amphora op 15 maart de deuren van de gerenoveerde villa en de bijhorende nieuwbouwvleugel in de Pastoor Termotestraat voor het grote publiek openen, maar de opendeurdag is uitgesteld omwille van het coronavirus.

In ‘Villa Amphora’ zijn in totaal veertig assistentiewoningen ondergebracht. Ze beschikken over een of twee slaapkamers, een eigen keuken, sanitair gedeelte en privéterras. Aan de achterkant van het complex is een binnentuin. Bedoeling was om op 15 maart in de namiddag de deuren open te zetten voor het publiek, maar omwille van het coronavirus en de gezondheidsrisico’s die dat virus zeker voor oudere personen kan inhouden, is het evenement geannuleerd.