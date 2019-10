Ook schade in naastliggende bistro na brand in apotheek Hans Verbeke

17 oktober 2019

13u48 1 Wingene Het centrum van Wingene is donderdag enkele uren ingepalmd door de hulpdiensten. Aanleiding was een brand aan de achterzijde van de apotheek Ryckaert, op de Markt. De naastliggende bistro Peetje Klakke liep waterschade op.

Apotheker Nathalie Ryckaert belde donderdag rond 11 uur de brandweer om te zeggen dat er brand was aan de achterzijde van het pand waar ze haar apotheek heeft. Op dat moment viel ook de elektriciteit uit. Enkele tientallen brandweermannen repten zich ter plaatse. “De brand moet begonnen zijn onderaan de houten wand waarmee de achterzijde van het gebouw is bekleed”, zegt officier Sigurd Vanderstraeten. “Omdat het pand helemaal ingesloten zit, was het niet makkelijk om snel bij de vuurhaard te komen. We hebben onze elevator ingezet en deden een aanval via de naburige bistro, via een appartement boven de apotheek en langs de apotheek zelf.”

Bistro minstens tijdelijk even dicht

De brandweer kon verhinderen dat het vuur al te veel uitbreidde. Na de bluswerken werd het pand geventileerd. Toen bleek ook dat er waterschade was bij de buren van bistro Peetje Klakke. “Bluswater kwam in ons gebouw terecht”, zegt uitbaatster Chiara Devooght (25). “Het sijpelde onder meer door het plafond en kwam uit de airco. Daarop heb ik snel de stroomtoevoer uitgeschakeld, om geen verder risico te lopen. Ik hoop dat we vanavond de deuren weer kunnen openen. Morgen vindt hier een feestje plaats en zondag is dat ook het geval. Hopelijk hoeven we niemand te ontgoochelen.”

Apotheker Nathalie Ryckewaert was zwaar onder de indruk. Ze werd samen met haar assisente opgevangen in de woning in de buurt.