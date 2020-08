Oldtimerliefhebbers vragen overleg over keuringsregels Sam Vanacker

25 augustus 2020

12u33 6 Wingene Oldtimerverenigingen maken zich zorgen om de regelgeving rond de periodieke keuring van hun wagens. Volgens Pascal De Jonghe van de Vereniging van Verbouwde Voertuigen is de handleiding die keuringscentra gebruiken bij de evaluatie van de wisselstukken te vaak voor interpretatie vatbaar.

Volgens Vlaams parlementslid en Wingens schepen Brecht Warnez (CD&V) is er overleg nodig. “In de eerste vier maanden van 2020 werden in Vlaanderen 6.414 oldtimers ouder dan 30 jaar gekeurd. Hiervan werden 2.328 voertuigen - of 84 procent - goedgekeurd”, weet Warnez. “Op 17 mei 2018 werd de periodieke keuring voor oldtimers ingevoerd. Voertuigen ingeschreven met een O-kentekenplaat die meer dan 25 jaar in het verkeer zijn gesteld, moeten zich aanbieden op de periodieke autokeuring. In 2019 moesten de voertuigen die minder dan dertig jaar geleden in het verkeer zijn gesteld, zich aanbieden. Dit jaar moeten voertuigen die minstens dertig jaar geleden in het verkeer zijn gesteld, naar de keuring.”

Sommige wisselstukken bestaan gewoon niet meer waardoor we niet het originele onderdeel kunnen gebruiken Pascal De Jonghe

Nood aan duidelijk keuringskader

De verenigingen van oldtimergebruikers blijken bezorgd over die keuringsverplichting. “Vooral de leidraad die gebruikt wordt bij voertuigen met niet-originele wisselstukken is voor interpretatie vatbaar”, zegt Pascal De Jonghe van de Vereniging Verbouwde Voertuigen (V.V.V.). “Sommige wisselstukken bestaan gewoon niet meer waardoor we niet het originele onderdeel kunnen gebruiken. Soms zijn er ook esthetische redenen. De nieuwe regelgeving maakt het ons moeilijk om te weten wat we mogen doen. Het is nochtans belangrijk dat elk keuringscentrum op dezelfde, objectieve manier beslist.”

Warnez vroeg de bevoegde minister eerder al om overleg in te plannen rond deze zorgen, al zou dat overleg door de COVID-19-pandemie vertraging hebben opgelopen. Concreet wordt gedacht aan meer gedetailleerde handleidingen voor de keuringscentra.