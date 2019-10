Oldtimer Saab over kop in gracht langs E403 LSI

30 oktober 2019

23u13

Bron: LSI 0 Wingene Bij een verkeersongeval langs de E403 in Zwevezele (Wingene) is woensdagavond rond 22u een oldtimer Saab 900 in de gracht beland.

De automobilist reed in de richting van Brugge toen hij tussen Lichtervelde en Torhout om een nog onduidelijke reden de controle over het stuur verloor. De oldtimer ging rechts van de snelweg af, ploegde enkele meters door de gracht en kwam uiteindelijk ondersteboven in de gracht tot stilstand. De automobilist kon zichzelf uit de wagen bevrijden en de hulpdiensten bellen. Met lichte verwondingen ging het met een ambulance naar het ziekenhuis in Torhout. De wagen moest getakeld worden.