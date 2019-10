Ochtendwandeling steekt in Halloweenjasje SVR

07 oktober 2019

13u13 1 Wingene De school en het oudercomité van Wildenburg organiseren op zondag 13 oktober een ochtendwandeling in Halloweensfeer.

Tussen 7.30 en 9.30 uur kan iedereen starten aan de school op de Beernemsteenweg 117. De dauwtrip is een buggyvriendelijke wandeling door Wildenburg. Met Halloween voor de deur werd gekozen om de wandeling in griezelthema aan te kleden. Op verschillende stops krijgen de bezoekers een hapje of een woordje uitleg. Er zijn klaar-overs op gevaarlijke oversteekpunten. Na de wandeling kunnen de bezoekers op school aanschuiven voor een ontbijtbuffet tussen 8.30 en 11 uur.

Wie mee wil doen, kan inschrijven op 051/65.75.57 of via wildenburg.wingene@3span.be. Volwassenen betalen dertien euro, kinderen zeven euro. Wie alleen komt ontbijten, betaalt een euro minder. Het oudercomité gaat de opbrengst gebruiken om materiaal te kopen voor de kinderen.