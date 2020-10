Nu ook versterking op lijn 22 tussen Zwevezele en Roeselare Sam Vanacker

13 oktober 2020

18u06 4 Wingene Vanaf woensdag 14 oktober komen er voor de tweede keer op amper een week tijd extra bussen bij in Wingene. Voortaan rijden er ook private bussen achter de bus van De Lijn op het traject tussen Hille en het station van Roeselare.

Sinds maandag 5 oktober rijdt er tijdens de ochtendspits, op woensdagmiddag en tijdens de avondspits een privébus achter die van De Lijn op het traject tussen Wingene en Torhout, maar daar komt nu nog eens extra versterking bovenop. Dat meldt Wingens schepen en Vlaams parlementslid Brecht Warnez (CD&V). “Het gaat om de Lijn 22 tussen Zwevezele Hille en Roeselare Station. Die vertrekt om 7.20 uur in Zwevezele en komt aan om 8.01 uur aan het station van Roeselare. Elke weekdag zal achter de bus van De Lijn een autocar rijden met het opschrift ‘versterkte rit’. Die bus volgt dezelfde route en doet dezelfde haltes aan als de bus van De Lijn. Voorlopig zijn er geen andere versterkte ritten voor andere drukbevolkte lijnen in de regio Tielt, maar we blijven daar wel voor blijven pleiten bij de bevoegde minister.”

De volledige lijst van extra bussen is hier te vinden.