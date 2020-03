Noodopvang in Wingense scholen blijft mogelijk tijdens paasvakantie Sam Vanacker

15u31 0 Wingene Tijdens de paasvakantie zijn de buitenschoolse kinderopvanginitiatieven dicht, maar ouders die niet zelf voor hun kinderen kunnen zorgen kunnen wel gebruik blijven maken van de noodopvang in de scholen in Wingene en Zwevezele.

Dinsdag besliste Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) dat de noodopvang in de scholen moest blijven doorlopen tijdens de paasvakantie. Het gemeentebestuur van Wingene werkte ondertussen samen met Ferm Kinderopvang en scholengemeenschap Driespan een regeling uit. “Er wordt gekozen om de noodopvang in de zeven scholen te behouden en zo de huidige ‘contactbubbels’ niet te doorbreken”, aldus welzijnsschepen Tom Braet (CD&V).

“Er is elke dag, behalve op paasmaandag, opvang voorzien vanaf 7 tot 18 uur. De kinderbegeleiders van Ferm Kinderopvang en enkele vrijwillige leerkrachten zorgen in de paasvakantie voor leuke en aangepaste spelactiviteiten, aangepast aan de preventieve richtlijnen. Er is geen voor- en naschoolse opvang in De Kinderclub en Duimelootje.”

Iedereen die al via Ferm Kinderopvang gereserveerd had voor de paasvakantie ontvangt automatisch een annuleringsbericht. Elke ouder wordt via Ferm Kinderopvang of Gimme op de hoogte gebracht rond de richtlijnen en de procedure voor opvang tijdens de paasvakantie. Ook tijdens deze periode gaat het over noodopvang. Enkel ouders die echt geen andere oplossing vinden, kunnen hun kinderen inschrijven.