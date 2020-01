Nieuwjaarsreceptie verhuist naar sporthal wegens hoog aantal inschrijvingen Sam Vanacker

13 januari 2020

10u00 0 Wingene Op vrijdag 17 januari klinken de Wingenaren samen op het nieuwe jaar tijdens de receptie van de adviesraden. Oorspronkelijk zou het feest in de Verrekijker plaatsvinden, maar omdat er zich nu al meer dan vijfhonderd man inschreef verhuist de nieuwjaarsreceptie naar sporthal De Tuimelaar.

De organisatie raadt de inwoners aan om zoveel mogelijk met de fiets of te voet te komen. Wie toch met de auto komt, kan parkeren aan de sporthal, op de parking in de Rozendalestraat of op het Gemeenteplein. Tijdens de nieuwjaarsreceptie wordt burgemeester Hendrik Verkest in de bloemetjes gezet voor 30 jaar burgemeesterschap. Op het programma staat een verrassende show met gastvrouw Francesca Vanthielen, gevolgd door een optreden van de nieuwe boysband ‘Bobby’ van Miguel Wiels, DJ Sven Ornelis en de lokale DJ Steffy.

Inschrijven kan nog tot en met vandaag 13 januari via www.wingene.be/30jaarburgemeester.