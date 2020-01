Nieuwjaarsreceptie krijgt feestelijke show naar aanleiding van 30 jaar Hendrik Verkest Sam Vanacker

13u40 0 Wingene De jaarlijkse nieuwjaarsreceptie van de adviesraden in Wingene krijgt een stevige upgrade met onder andere speciale gasten, optredens en dj’s. Voor Hendrik Verkest (66) gaat namelijk zijn dertigste en laatste jaar als burgemeester in en het gemeentebestuur laat dat niet onopgemerkt voorbij gaan.

De traditionele nieuwjaarsreceptie krijgt op 17 januari in zaal De Verrekijker een flink showgehalte. Er wordt gestart met een ludieke talkshow waarbij teruggeblikt wordt op de afgelopen dertig jaar. Daarbij worden verhalen uit de politieke carrière van de burgemeester en de evolutie van de gemeente afgewisseld met anekdotes en speciale gasten. Gastvrouw Francesca Vanthielen leidt de show in goede banen. Na die talkshow staat de nieuwe boysband ‘Bobby’ van Miguel Wiels op het podium. Daarna is het de beurt aan dj Sven Ornelis en lokaal talent dj Steffy mag de avond afsluiten.

Nog burgemeester tot begin 2021

De CD&V-burgemeester wil nog een vol jaar aan het roer blijven. “Begin 2021 geef ik mijn sjerp door aan eerste schepen Lieven Huys. Dan is het zijn beurt om in de spotlights te treden.”

Al geeft Verkest ook toe dat het burgemeesterschap vaarwel zeggen niet eenvoudig is. “Het burgemeesterschap is als een goed zittende jas geworden in die dertig jaar. Ik kan zeggen dat ik toch wel wat vergroeid ben met het ambt. Die jas afdoen, is niet evident, maar gelukkig heb ik een team van jonge, verstandige mensen rond me. Zij gaan straks zorgen voor die jas.”

Het is trouwens niet de eerste keer dat Verkest in de bloemetjes gezet wordt. Op 7 juni 2019, bijna dag op dag dertig jaar nadat hij voor het eerst de eed aflegde als burgemeester van Wingene, organiseerde het gemeentepersoneel al een verrassingsfeestje in het gemeentehuis. Deze keer is heel de gemeente welkom. “Nu ben ik gelukkig wat beter voorbereid, al ken ik de details van het programma niet.”

De nieuwjaarsreceptie is gratis, maar inschrijven is om praktische redenen nodig. Dat kan tot 13 januari op www.wingene.be/30jaarburgemeester of 051/65.04.40.