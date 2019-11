Nieuwe subsidieregeling voor mensen met zorgnood die hun huis laten aanpassen Sam Vanacker

26 november 2019

17u02 0 Wingene Om zoveel mogelijk mensen aan te moedigen om langer thuis te blijven wonen, lanceert Wingene een nieuwe premie voor inwoners met een zorgnood die aanpassingen aan hun huis laten uitvoeren. De premie voorziet een terugbetaling van 25 procent van de werken.

“We verwachten in Wingene de komende jaren een sterke stijging in de leeftijdscategorie van 65 tot 80 jaar”, legt zorgschepen Tom Braet (CD&V) uit. “Met deze vernieuwde gemeentelijke aanpassingspremie willen we een antwoord bieden op die nakende vergrijzing. Er zijn intussen heel wat slimme en innovatieve oplossingen op de markt om personen met een zorgnood langer thuis te laten wonen, maar daar hangt een prijskaartje aan. Met de premie geven we een duwtje in de rug met een terugbetaling van 25 procent van de werken met een maximum van 1.000 euro per woning.”

De gemeentelijke aanpassingspremie vervangt vanaf 2020 een aantal andere bestaande premies, met name de gemeentelijke woonverbeteringspremie en de gemeentelijke aanpassingspremie voor bejaarden en gehandicapten inzake mobiliteit, sanitair en automatisatie. “Met deze nieuwe aanpassingspremie kiezen we resoluut voor eenvoud”, gaat Braet verder. “Zowel eigen woningen als huurwoningen komen in aanmerking en we leggen geen inkomens- of eigendomsvoorwaarden op. Wel wordt de premie gekoppeld aan het advies dat door mutualiteiten of organisaties zoals Blijf Actief verstrekt wordt. Zo zijn we er zeker van dat de meest aangewezen aanpassingswerken in de woning gebeuren.”

De aanpassingspremie kan vanaf 1 januari 2020 aangevraagd worden via www.wingene.be/wonen of via de Woonwinkel.