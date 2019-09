Nieuwe priester Bart Malfait wordt zondag aangesteld Sam Vanacker

13 september 2019

14u16 0 Wingene Komende zondag 15 september wordt Bart Malfait officieel aangesteld als de nieuwe priester van de drie Wingense parochies. De aanstellingsviering, die geleid wordt door deken Filiep Callens uit Tielt, vindt plaats in de Sint-Amanduskerk.

Bart Malfait (47) werd in 2004 tot priester gewijd en werd datzelfde jaar benoemd tot pastoor in de federatie Diksmuide-IJzerkerken. In 2014 werd hij medepastoor in de pastorale eenheid Sint-Pieter Groot Diksmuide. Op vraag van het bisdom ruilt Malfait nu zijn vertrouwde omgeving in Diksmuide na vijftien jaar in voor Wingene. Op 15 augustus vond een afscheidsviering plaats in Diksmuide. Voortaan heeft Malfait de parochies Sint-Amandus, Sint-Joris (Wildenburg) en Sint-Jan Baptist onder zijn vleugels. De nieuwe priester van Wingene wordt zondag om 15 uur aangesteld in de Sint-Amanduskerk van Wingene. Na afloop van de viering is er een receptie in de Verrekijker.