Nieuwbouwproject op voormalige site rusthuis Sint-Anna gelanceerd Sam Vanacker

22 november 2019

10u09 1 Wingene Vlaemynck Vastgoedmanagement heeft donderdag de verkoop gelanceerd van de eerste fase van het nieuwe woonproject dat op de plaats van het voormalige rusthuis Sint-Anna komt. ’t Hof van Wingene, zoals het project heet, wordt een combinatie van appartementen en nieuwbouwwoningen.

Het complex zal worden opgetrokken in drie fases. In eerste instantie komen er zeven nieuwbouwwoningen en 24 appartementen. Dat appartementsblok krijgt de naam Residentie De Have. Het gebouw wordt opgetrokken in de Futselstraat en zal bestaan uit vier bouwlagen. Parkeren kan in een ondergrondse garage. De zeven woningen komen aan het begin van het perceel tussen de Beernem- en Futselstraat. In een latere fase wordt Residentie De Poel gebouwd, goed voor nog eens zestien appartementen aan de kant van de Beernemstraat. In een derde en laatste fase worden ook stapelwoningen aan de kant van de Futselstraat gebouwd.

Het project wordt gerealiseerd door Curon & Spirit Projects. Volgens Vlaemynck Vastgoedmanagement, dat instaat voor de verkoop, is de diversiteit van de gebouwen een enorme troef. “Door de mix van woontypes biedt het project de ideale leefsfeer voor zowel jongeren, gezinnen als ouderen. Bovendien komen er tussen de gebouwen voldoende open, groene ruimtes. Zo wordt een groene long gecreëerd die als verbinding werkt tussen het dorpscentrum en de sportvoorzieningen van Wingene.”