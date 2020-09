Nieuw cultuurseizoen gelanceerd onder de noemer ‘Niet Normaal’ Sam Vanacker

23 september 2020

14u28 3 Wingene Het jaarthema van het nieuwe cultuurseizoen in Wingene is ‘Niet Normaal’. Met die benaming verwijst de cultuurdienst naar de grote uitdagingen waarmee de sector geconfronteerd werd door het coronavirus. “Het aanbod is gelukkig wel normaal”, zegt cultuurschepen Lieven Huys (CD&V). “We hebben een boeiend, gevarieerd en verrassend programma.”

Voor de cultuursector gelden zoals bekend heel wat beperkingen, zoals een beperkt aantal bezoekers per voorstelling, tickets op naam, genummerde plaatsen en de verplichting om tijdens de voorstellingen een mondmasker op te zetten. Maar de raad van bestuur van de culturele centra, Team Cultuur en Team Bibliotheek, die samen instaan voor de gemeentelijke cultuurprogrammatie, lieten zich daardoor niet afschrikken. “We hebben de knop intussen omgedraaid. Het is belangrijk dat het culturele leven niet stopt en dat we elkaar kunnen blijven ontmoeten, maar dan op een veilige manier.”

Rustiger najaar

De gemeente werd tijdens de coronacrisis al snel geconfronteerd met een aantal annuleringen voor komend seizoen. “Sommige artiesten en enkele lokale verenigingen hebben zelf beslist om hun voorstelling een jaar op te schuiven”, aldus schepen Huys. “Dat zorgt ervoor dat het najaar iets rustiger is dan normaal, maar dat wordt in 2021 ruimschoots goedgemaakt.” De gemeente zocht ook actief naar creatieve oplossingen om zoveel mogelijk voorstellingen te laten doorgaan. “Sommige voorstellingen zoals Soirée Décolletée op 2 oktober worden twee keer op dezelfde avond gespeeld, andere worden omgetoverd in een solovoorstelling zoals deze van Jelle Cleymans in de kerk van Sint-Jan.”

Behalve Jelle Cleymans staan er nog een pak andere voorstellingen op het programma. Zo komt journalist Faroek Özgünes vertellen over de kasteelmoord en Gido Van Imschoot onthult alle geheimen van de wijnen uit de Piemonte. Verder is er ook muziek uit de sixties en de jaren ’80, de grootste hits van John Lennon en de beste Vlaamse klassiekers. Op de theaterplanken staan onder meer Tine Embrechts, William Boeva, Maaike Cafmeyer, Henk Ryckaert en Ann Ceurvels.

Een overzicht van alle voorstellingen is te vinden op www.wingene.be/nietnormaal. Tickets bestellen kan via de website, via de participerende vereniging of bij de Dienst Vrije Tijd in recreatiebad De Alk (051/65.04.40). Alle Wingenaren ontvangen de cultuuragenda binnenkort ook in de brievenbus.