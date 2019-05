Niels Destadsbader twee keer op het podium in Wingene SVR

28 mei 2019

16u05 5 Wingene Niels Destadsbader gaat op zaterdag 15 juni twee keer optreden in de sporthal van Wingene. Omdat het eerder aangekondigde avondconcert razendsnel uitverkocht was, plande de organisatie van Swingt Jan een tweede concert. Daarvoor zijn wel nog tickets beschikbaar.

Swingt Jan, dat jaarlijks door de vrije basisschool en het oudercomité van Sint-Jan georganiseerd wordt, pakt graag uit met toppers. Zo haalden ze de voorbije drie jaar respectievelijk Clouseau, Natalia en De Kreuners naar Wingene. Op 15 juni wordt Niels Destadsbader aan dat illustere rijtje toegevoegd. Het optreden om 22.30 uur is uitverkocht, maar wie te laat was voor tickets kan nog kaarten kopen voor een tweede optreden om 16.30 uur. Tickets kosten 35 euro en zijn te krijgen op www.swingtjan.be, bij Delhaize Wingene, broodjeszaak Smoefelke in Zwevezele en Harlekijn in Beernem.