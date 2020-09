Niels Bataille en SKV Zwevezele thuis onderuit tegen VK Ninove: “Een derde opeenvolgende nederlaag moet vermeden worden” Philippe Bourez

24 september 2020

09u52 0 Wingene Tweedenationaler SKV Zwevezele is woensdagavond in mineur aan de competitie begonnen. De manschappen van coach Hans Cornelis verloren thuis met 0-1-cijfers van VK Ninove en na de bekeruitschakeling thuis tegen City Pirates kwam die verliesbeurt wel hard aan.

Na afloop van de wedstrijd was de 25-jarige Niels Bataille vooral ontgoocheld over het resultaat. “De partij begon vrij gesloten en na een twintigtal minuten kwamen we op achterstand”, stelt de Oostendenaar. “De bezoekers deden vanaf dan alles goed op slot en loerden enkel nog op de counter. We speelden enkele kansjes bij elkaar maar reuzenkansen waren het nu ook weer niet. We hebben een technisch sterke ploeg maar de afwerking liet wat te wensen over. We hadden constant balbezit, voerden heel wat druk uit maar we zorgden voor te weinig gevaarlijke standjes voor het bezoekende doel. Defensief zat alles vrij goed in elkaar want we gaven, op uitzondering van die tegengoal, nauwelijks kansen weg. Die nederlaag hadden we zeker niet verdiend maar na negentig minuten bleef die pijnlijke 0-1 wel op het scorebord staan.”

Derde nederlaag op rij vermijden

Twee thuisnederlagen in vier dagen tijd. Dat kwam uiteraard hard aan bij het ambitieuze SKV Zwevezele. “Onze voorzitter en onze coach zijn bijzonder ambitieus en zo hoort het ook te zijn”, gaat de broer van KVO-speler Jelle Bataille verder. “Eén nederlaag is bij ons al heel zuur en nu zijn er dat twee in amper enkele dagen tijd. We zullen nu alvast met geheel onze groep de kopjes eens moeten bij elkaar steken want een derde nederlaag op rij willen we koste wat het wil vermijden. Zondag staat immers al onze volgende opdracht op de rol en een verplaatsing naar Sparta Petegem is zeker geen makkelijke opdracht. We moeten ons optrekken aan de positieve dingen en zullen zondag op Petegem moeten kleur bekennen. Een nul op zes zou bijzonder hard aankomen want als ambitieuze ploeg mag je in de beginfase van de competitie zeker niet te veel terrein op de concurrenten verliezen. Ik ben hier nu aan mijn vijfde seizoen bezig en wie in het Zwevezeelse shirt speelt, weet op voorhand dat hij met die druk moet kunnen omgaan.”

SKV Zwevezele - VK NInove 0-1

SKV Zwevezele: Depaepe, Claeys, Van De Velde (83' Devos), Vandendriessche, Bataille, Dewaegemaeker, Makonga, Verzele, De Rock (60' Yagan), Marmitte, Bochet.

VK Ninove: Van Den Noortgaete, Hertveldt, Bourguignon, Zaanan, Romero Gomez (80' Ntambue), Schamp (70' Tshimanga), Geenens, Persoons, Bael, De Wannemaeker, Ndefe.

Doelpunt: 22' Romero Gomez (0-1)

Gele kaarten: Vandendriessche, Dewaegemaeker, Persoons, Tshimanga.