Nederlandse urban explorers waren niet de eerste bezoekers van leegstaand winkelcomplex in Zwevezele: “Begin januari ook al sporen van indringers” Sam Vanacker

17 februari 2020

13u33 3 Wingene De Nederlandse vloggers die afgelopen weekend binnen drongen in de voormalige Urpa in Zwevezele waren niet de eerste ongenodigde bezoekers dit jaar. Politiecommissaris Filip Feraux laat weten dat er op 3 januari ook al een melding van indringers was. De eigenaars hebben nu besloten het pand beter te beveiligen.

Zondag dook een filmpje op waarin te zien is hoe enkele urban explorers ronddolen in het verlaten winkelpand in Zwevezele. Na het zien van dat filmpje zijn zowel de politie als de nabestaanden van de vroegere uitbater Urbain Pattyn meteen ter plaatse geweest. “Er was niets gestolen of kapotgemaakt en de eigenaars gaan nu maatregelen treffen om zulke voorvallen te voorkomen”, zegt commissaris Filip Feraux. “Al was het niet de eerste keer dat er indringers waren. Op 3 januari hebben we ook al een ploeg ter plaatse gestuurd na een melding van indringers. Toen werd er een proces-verbaal opgesteld en dienden de eigenaars ook klacht in tegen onbekenden. De kans is groot dat die personen de Nederlanders hebben getipt over deze locatie. In het filmpje zie je dat de Youtubers op voorhand al weten wat er te zien zal zijn.”

Feraux benadrukt dat het betreden van verlaten panden niet zonder risico is. “Niet alleen is het niet toegelaten, het is ook niet veilig. Voor hetzelfde geld valt er een stuk van het plafond naar beneden.”

